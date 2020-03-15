Газзаев считает, что сезон РПЛ должен быть приостановлен из-за коронавируса

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Текущий сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) должен быть приостановлен из-за пандемии коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

"Я думаю, что, конечно, это огромная проблема - школы и детские сады закрываются, скопление людей нежелательно, - сказал Газзаев. - Считаю, что если коронавирус будет прогрессировать, чемпионат надо останавливать, мы должны исходить из того, что здоровье человека дороже всего на свете, к тому же матчи без зрителей - это не те эмоции. Коронавирус - это большая проблема, все может быть, этот вопрос уже рассматривали на совете Государственной думы, так что если коронавирус будет прогрессировать, мы должны принимать самые жесткие меры, чтобы его ликвидировать".

"Надо соблюдать все рекомендации врачей, а насчет спорта нужно будет тысячу раз подумать, - добавил собеседник агентства. - Конечно, очень жаль останавливать чемпионат, но я еще раз хочу сказать, что здоровье человека - самое главное. Нужно приостановить [сезон РПЛ], потому что ограничение количества зрителей - это психологически не очень хорошо и для болельщиков, и для игроков".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.

Нынешний сезон РПЛ должен завершиться 30 мая. В настоящее время лидером турнирной таблицы является санкт-петербургский "Зенит".