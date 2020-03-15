Федерация футбола Италии предложит УЕФА перенести из-за коронавируса Евро-2020

ТАСС, 15 марта. Федерация футбола Италии планирует обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой о переносе чемпионата Европы - 2020 в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент федерации Габриэле Гравина, комментарий которого приводит агентство Associated Press .

Чемпионат Европы должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, одним из которых является Рим. На "Стадио Олимпико" запланировано проведение матча открытия, а также других трех игр первенства. На данный момент в Италии остановлены все внутренние соревнования, включая чемпионат Италии по футболу, возобновление которого запланировано на 3 апреля.

"Мы надеемся завершить чемпионат страны до 30 июня, - заявил Гравина. - Также нам понадобится включить в календарь игры Лиги чемпионов и Лиги Европы. Окончательный срок - это 30 июня, далее нам надо будет думать о возможности превышения этого дедлайна. Мы выступим с предложением к УЕФА о переносе Евро".

Во вторник УЕФА проведет видеоконференцию с представителями 55 европейских ассоциаций, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом.

Согласно последним данным, в настоящее время в Италии инфицированы 17750 человек, 1441 умер, 1966 вылечились. Локальная вспышка коронавируса была выявлена 21 февраля на севере республики, где находятся две трети зараженных.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.