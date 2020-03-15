Зрители болели футболом. ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в Москве

Встреча, на которой присутствовали не более пяти тысяч болельщиков, завершилась со счетом 0:0

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Существует вероятность, что российская столица после этой встречи может на длительное время остаться без футбола из-за мер, принятых в связи с угрозой распространения коронавируса. 17 марта руководство РПЛ проведет встречу, на которой определит дальнейший порядок проведения матчей чемпионата России в связи с ситуацией с коронавирусом. Решение лиги будет во многом зависеть от рекомендаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который в тот же день проведет видеоконференцию с представителями 55 европейских футбольных ассоциаций, являющихся членами УЕФА, чтобы обсудить ситуацию. УЕФА уже приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, также приостановлены все европейские чемпионаты.

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Не исключено, что РПЛ последует примеру своих коллег из Европы и остановит на какое-то время розыгрыш чемпионата России или прекратит его вовсе. "Я думаю, что надо приостановить чемпионат, раз во всей Европе такие меры принимаются", - отметил после матча защитник "Уфы" Александр Пуцко. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не стал высказывать своего мнения относительно того, стоит ли приостановить розыгрыш чемпионата России, но уверил, что руководство лиги учтет все нюансы и видения сторон. "Мы со Станиславом Саламовичем Черчесовым (главным тренером сборной России - прим. ТАСС) разговаривали долго, со специалистами говорил, хотел бы с коллегами больше обсудить этот вопрос. Мое мнение может быть неправильным, поэтому я послушаю, поделюсь своим мнением, после этого примем решение", - сказал генеральный директор "Уфы". Также Газизов заявил, что в случае приостановки розыгрыша РПЛ команде будет трудно с финансовой точки зрения устроить дополнительные сборы. "В первую очередь вопрос в месте проведения сборов, если опять ехать в Сочи, то там сейчас находится "Динамо", через два дня заезжает "Локомотив", то есть все занято. Нам придется, наверное, тренироваться у себя дома. Будем обращаться к коллегам из "Краснодара", вариантов много", - заявил функционер. Меры безопасности на "ВЭБ-Арене" Ограничения по посещаемости спортивных мероприятий в столице были введены на прошлой неделе: согласно указу мэра, массовые мероприятия с посещаемостью более пяти тысяч человек были запрещены. ЦСКА решил не оставлять команду без поддержки и позволил посетить игру с "Уфой" владельцам абонементов на нечетные сектора. Также армейцы не обидели и болельщиков гостей, которых на стадионе было около 50. Например, "Сочи" провел матч с "Краснодаром" (2:0) полностью без зрителей, хотя, согласно указу властей Краснодарского края, клуб мог пустить на стадион до тысячи человек.

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Организаторы встречи ввели ряд мер по борьбе с коронавирусом: в частности, перед входом на трибуны у всех болельщиков дистанционно измеряли температуру. Как сообщили корреспонденту ТАСС сотрудники безопасности, зрителей с повышенной температурой сначала отправляли на повторное обследование к дежурившей бригаде скорой помощи, в случае подтверждения высокой температуры болельщиков направляли в больницу. Безвыигрышная серия ЦСКА продолжилась Условия проведения матча были осложнены сильнейшим снегопадом, который прекратился к концу первого тайма. Лежащий снег на газоне хорошо показывал, кто владел преимуществом в стартовой половине встречи. Возле ворот гостей снег был вытоптан за 20 минут, потому что футболисты ЦСКА постоянно "кружили" вокруг и внутри штрафной площади "Уфы". На территорию вокруг вратаря армейцев Игоря Акинфеева ступали лишь ноги игроков ЦСКА, подопечные Вадима Евсеева очень редко доходили до ворот красно-синих.

Команде Виктора Гончаренко не хватало мастерства в завершающей стадии в атаках, также армейцев подводили неточные удары. Совершенно не попал в игру нападающий Федор Чалов, который в итоге был заменен в начале второго тайма на Илью Шкурина. Самый опасный момент в матче произошел в середине первого тайма, когда полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сделал выверенную подачу на Арнора Сигурдссона, но исландец с пары метров попал в штангу. Сценарий игры во втором тайме не изменился: армейцы продолжали давить на ворота "Уфы", но оборонительные редуты гостей были выстроены слишком плотно. "Может, кому-то такая игра не нравится, хочется больше атакующих действий, но мы исходим из того, что мы хотим", - заявил Газизов. Стоит отметить, что выход Шкурина усилил атаку армейцев. Белорусский нападающий опасно пробил головой под занавес матча - вратарь гостей Александр Беленов, который по итогу встречи был признан лучшим игроком, перевел мяч через перекладину. Однако красно-синим так не и удалось распечатать ворота "Уфы" до финального свистка - 0:0. Уфимцы завершили шестой матч в текущем сезоне нулевой ничьей, а ЦСКА продлил свою серию без побед в чемпионате до пяти игр (три ничьи, два поражения), в последний раз подопечные Гончаренко выигрывали в премьер-лиге 24 ноября в домашнем матче против самарских "Крыльев Советов" (1:0). "Ничья - заслуженный результат" "Мы играли в свою игру, организованно, не дали сопернику создать явных голевых моментов, пытались играть в контратаку. Моменты у нас были, но ничья - закономерный итог, хотел бы поздравить тренеров и команду. И очень большое спасибо хотел бы сказать болельщикам, которые приехали на матч и поддержали команду, это дало определенный импульс, их было слышно", - заявил ТАСС после игры Газизов. Также функционер поблагодарил ЦСКА за антураж, который удалось создать на матче, несмотря на ограничения по зрителям. "Надо признать, что если бы мы играли без ограничений с ЦСКА, то трибуны были бы, наверное, на три четверти полны, антураж был бы более футбольный, но он все равно был, спасибо коллегам из ЦСКА. Конечно, хотелось бы, чтобы ограничений не было, но то, что сегодня происходит в мире, накладывает определенный отпечаток на наши действия. Мы будем терпеть, и когда все наладится, футбол в более полной мере вернется в нашу жизнь", - отметил собеседник ТАСС.

В нынешнем сезоне "Уфа" является одним из лидеров РПЛ по количеству матчей без пропущенных голов (11), уступая лишь "Зениту" (12). "Тренерский штаб прививает команде желание играть в обороне с быстрым переходом в атаку, это сложная игра, на сегодня можно сказать, что несколько грандов в Европе показывают такую игру и обыгрывают более атакующие команды. Мы выбрали эту модель, она приносит свои определенные плоды. Я благодарен футболистам, потому что в такой футбол сложно играть", - заключил Газизов. Пуцко же отметил, что главный тренер Вадим Евсеев доволен тем, что команда не пропустила в матче против ЦСКА. "Мы обороняемся, играем компактно, выкладываемся "на все 100". Вадим Валентинович доволен, что мы отбираем очки у лидеров. Не было установки держать мяч, но мы приезжали сыграть "на ноль", - заявил защитник "Уфы". ЦСКА замыкает пятерку лидеров чемпионата России, набрав 36 очков в 22 матчах. "Уфа" расположилась на девятой строчке с 27 очками в активе. В следующем туре у ЦСКА запланирована домашняя встреча против "Зенита", у "Уфы" - игра на своем поле с "Тамбовом". Оба матча намечены на 22 марта.