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Футбол в России

Мамаев пропустил матч против "Локомотива" по состоянию здоровья

Футболист дебютировал за клуб в матче прошлого тура против московского ЦСКА (3:2), выйдя на замену и забив победный гол

ТАСС, 15 марта. Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев не вышел на поле в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива" по состоянию здоровья. Об этом сообщил главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

В воскресенье "Ростов" уступил дома "Локомотиву" со счетом 1:3. Мамаев, отличившийся в игре прошлого тура против ЦСКА (3:2), остался на скамейке запасных. Также участие в игре не принял защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков, который получил травму в матче с ЦСКА, столкнувшись в начале игры с одноклубником Максимом Осипенко.

"Мамаев был в заявке, но не играл по состоянию здоровья. Чистяков продолжает восстановление от травмы", - заявил Карпин.

Мамаев 28 сентября подписал контракт с "Ростовом" на два года с возможностью продления еще на сезон. В текущем сезоне 31-летний хавбек провел один официальный матч, выйдя на замену против ЦСКА. Встреча стала для него первой с 7 октября 2018 года, тогда он выступал за "Краснодар".

"Ростов" занимает четвертое место таблицы чемпионата с 38 очками в 22 турах. 20 марта команда Карпина сыграет в гостях с "Сочи".

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Российский футбол
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