Олимпийский отборочный турнир по боксу в Лондоне пройдет без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 16 марта. Европейский олимпийский отборочный турнир по боксу в Лондоне будет проходить без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление специальной боксерской группы (BTF) Международного олимпийского комитета (МОК).

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Соревнования в Лондоне стартовали 14 марта и завершатся 24 марта. В заявлении отмечается, что решение принято с целью защиты спортсменов, зрителей и волонтеров.

Ранее глава Европейской конфедерации бокса (EUBC) Франко Фальчинелли заявил BBC, что проведение турнира в Великобритании со зрителями выглядит странно в нынешней ситуации.

Из-за отстранения Международной ассоциации бокса (AIBA) МОК сам занимается организацией боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года в Токио и квалификационными соревнованиями.

В Великобритании болезнь подтверждена у 1372 человек, 35 умерли. В то же время теперь анализы на инфекцию берутся лишь у тяжело больных людей. По оценкам правительства, это означает, что реальное число инфицированных может составлять от 5 до 10 тыс. человек.