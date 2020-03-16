Сообщения о том, что Роналду предоставит свои отели под больницы, оказались фейком

ТАСС, 16 марта. Информация о том, что футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду предоставит отели, которыми он владеет в Португалии, под бесплатные больницы для борьбы с распространением коронавируса, не соответствует действительности. Об этом сообщил журналист Ману Сайнс на своей странице в Twitter.

"Это неправда, что Криштиану собирается превратить свои отели в больницы. Это фейк-ньюс", - написал журналист, публикующий главным образом новости про португальца и его бывший клуб - мадридский "Реал".

Ранее испанская ежедневная спортивная газета Marca сообщала, что Роналду не только отдаст свои гостиницы под больницы, но и возьмет на себя все расходы по их содержанию, в том числе зарплаты врачей и обслуживающего персонала. Позднее газета удалила эту публикацию со своего сайта. Сам футболист находится в Португалии на карантине после того, как у его одноклубника Даниэле Ругани 12 марта был обнаружен коронавирус.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.