{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

СМИ: перерыв в сезоне НБА из-за коронавируса может продлиться до середины июня

Игры могут пройти без зрителей, поэтому для уменьшения расходов они состоятся на тренировочных площадках, а не на домашних аренах команд
Описание
© AP Photo/Charlie Riedel

ТАСС, 16 марта. Перерыв в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за коронавируса может продлиться до середины июня. Об этом сообщает телеканал ESPN.

На эту тему

По сообщению телеканала, руководство лиги и владельцы команд обсуждают возможность возобновления сезона НБА не ранее середины июня. Игры могут пройти без зрителей, поэтому для уменьшения расходов они состоятся на тренировочных площадках, а не на домашних аренах команд.

На прошлой неделе в четверг руководство НБА объявило о приостановке регулярного чемпионата лиги на неопределенный срок после подтверждения информации о том, что один из игроков инфицирован коронавирусом. Им оказался баскетболист "Юты" Руди Гобер. Позднее заражение было подтверждено еще у одного игрока "Юты" Донована Митчелла, а также у баскетболиста "Детройта" Кристиана Вуда.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Источник: казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Команда должна была сыграть во втором раунде с новосибирской "Сибирью"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС