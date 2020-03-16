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Отмена соревнований из-за коронавируса

Источник: казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Команда должна была сыграть во втором раунде с новосибирской "Сибирью"
Хоккеисты "Барыса" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Барыса"
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Казахстанский "Барыс" отказался от участия во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к команде.

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"Барыс" отказался от участия в плей-офф", - сказал собеседник агентства.

Во втором раунде плей-офф КХЛ "Барыс" должен был сыграть с новосибирской "Сибирью". Первый матч между командами был запланирован на 17 марта.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом с плей-офф снялся финский "Йокерит", который должен был сыграть во втором раунде с петербургским СКА. В первом раунде плей-офф московские "Спартак" и "Динамо" в шестом матче сыграли без зрителей по той же причине.

Теги
КазахстанОтмена соревнований из-за коронавируса
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