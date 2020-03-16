Чемпионат РФ по бобслею и скелетону пройдет в Сочи, несмотря на ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по бобслею и скелетону пройдет в Сочи, как и планировалось ранее, с 24 по 25 марта, никаких оснований для переноса или отмены турнира из-за ситуации с коронавирусом пока нет. Об этом сообщил ТАСС спортивно-технический директор Федерации бобслея России Григорий Аксенов.

В целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края коронавирусной инфекции до 1 мая в регионе запрещается проведение спортивных и массовых мероприятий с участием более тысячи человек, а прибывшим из стран, где подтверждены случаи заболевания коронавирусом, рекомендуется соблюдать двухнедельный карантин.

"К настоящему времени никаких угроз проведению в срок в Сочи чемпионата России по бобслею и скелетону нет, - сказал Аксенов. - Число участников соревнований будет значительно меньше тысячи человек, турнир пройдет на объекте с ограниченным доступом".

Чемпионат России по бобслею и скелетону станет заключительным турниром сезона. 24 марта будут разыграны медали в женском скелетоне, в мужском бобслее (двойки) и женском монобобе. 25 марта определятся чемпионы России в мужском скелетоне, женском (двойки) и мужском (четверки) бобслее.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.