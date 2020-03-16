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Отмена соревнований из-за коронавируса

Президент "Барыса": клуб обсуждал идею проведения матчей плей-офф КХЛ в России

"Барыс" принял решение сняться с плей-офф

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" обсуждал возможность проведения домашних матчей второго раунда плей-офф Кубка Гагарина в России, в том числе и в Новосибирске. Об этом ТАСС рассказал президент клуба из Нур-Султана Борис Иванищев.

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Ранее пресс-служба клуба сообщила, что "Барыс" принял решение сняться с плей-офф с учетом указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о временных ограничениях на въезд и выезд из страны из-за угрозы коронавируса. Во втором раунде плей-офф КХЛ "Барыс" должен был сыграть с новосибирской "Сибирью". Первый матч был запланирован в Нур-Султане 17 марта.

"Проведение домашних матчей плей-офф в России обсуждалось, в том числе и в Новосибирске. Но если мы выедем из Казахстана, обратно не заедем. У нас в составе иностранцы, въезд и выезд запрещен, хотя мы до последнего хотели играть у себя", - сказал Иванищев.

"Барыс" выступает в КХЛ с момента основания лиги, команда лишь дважды не выходила в плей-офф (2015/16, 2017/18). Высшим достижением казахстанского клуба является выход во второй раунд Кубка Гагарина.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования, в Казахстане выявлено девять заразившихся.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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