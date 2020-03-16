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Зимние олимпийские виды спорта

Российские фигуристы Мишина и Галлямов перешли в группу Москвиной

Ранее спортсмены тренировались под руководством Людмилы Великовой
Анастасия Мишина и Александр Галлямов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов сменили тренера, спортсмены начнут тренироваться под руководством Тамары Москвиной. Об этом ТАСС в понедельник сообщила Москвина.

Мишина и Галлямов выступают в парном катании, в сезоне-2018/2019 пара победила на юниорском чемпионате мира и в финале Гран-при среди юниоров. В нынешнем сезоне спортсмены стали четвертыми на чемпионате России среди юниоров и выиграли бронзовую медаль в финале Гран-при. В группе Москвиной в данный момент занимается одна из сильнейших российских пар - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в нынешнем сезоне на взрослом уровне они стали победителями двух этапов Гран-при, чемпионатов России и Европы.

"Да, Мишина и Галлямов перешли. Переход еще одной сильной пары в группу будет дополнительным стимулом и для Анастасии с Александром, и для Александры с Дмитрием. Тем более, что они дружат", - сказала Москвина.

Ранее Мишина и Галлямов тренировались под руководством Людмилы Великовой.

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