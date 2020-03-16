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Отмена соревнований из-за коронавируса

Лыжник Большунов не сможет провести совместные тренировки с Клебо из-за коронавируса

Россиянин завоевал Кубок мира, опередив трехкратного олимпийского чемпиона Клебо
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов не сможет провести тренировочный сбор совместно с трехкратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо из-за распространения нового коронавируса. Об этом Большунов рассказал в интервью ТАСС.

Большунов на прошлой неделе стал первым российским лыжником, завоевавшим Кубок мира. В борьбе за трофей он опередил прошлогоднего победителя турнира Клебо.

"Мы собирались провести совместный сбор: вместе покататься, потренироваться. Но, похоже, в этом году из-за коронавируса не получится", - сказал Большунов.

По причине коронавируса были отменены три заключительных в сезоне этапа Кубка мира, которые должны были пройти в США и Канаде.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
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