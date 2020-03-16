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Отмена соревнований из-за коронавируса

Власти Киргизии не пустили чемпиона России по марафону на сбор из-за угрозы коронавируса

В настоящее время спортсмен готовится к чемпионату России по марафону, который запланирован в Сочи на 4 апреля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Чемпион России в марафонском беге Степан Киселев лишился возможности тренироваться на сборе в Киргизии из-за того, что ему не был разрешен въезд в эту страну из-за угрозы коронавируса. Об этом Киселев сообщил ТАСС.

33-летний Киселев, ранее находившийся на трехнедельном сборе в Японии, затем планировал продолжить тренировки в Чолпон-Ате (Киргизия).

"Я летел в Киргизию из Японии с пересадкой в Москве, из-за угрозы коронавирусной инфекции меня на паспортном контроле в Бишкеке развернули обратно в Россию, - сообщил Киселев. - Сейчас я нахожусь у себя дома в Чебоксарах, где самостоятельно тренируюсь".

Спортсмен в настоящее время готовится к чемпионату России по марафону, который должен пройти в Сочи 4 апреля. "За неделю до этого старта я планирую приехать на сбор в Кисловодск, а оттуда уже переберусь в Сочи", - сказал Киселев, в планах которого есть также участие в Казанском марафоне, который состоится 3 мая.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования. В Киргизии случаев заболевания коронавирусом пока не выявлено.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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