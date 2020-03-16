Первые тесты на коронавирус участников турнира претендентов дали отрицательный результат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Первые тесты на коронавирус участников турнира претендентов за звание чемпиона мира по шахматам в Екатеринбурга дали отрицательный результат. Тесты будут проводиться с определенной периодичностью, сообщил журналистам в понедельник глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Турнир претендентов за звание чемпиона мира по шахматам откроется в Екатеринбурге в понедельник. Во вторник будет сыгран первый тур.

"Мы договорились с Роспотребнадзором, медицинскими властями области и другими структурами о том, каким образом будем обеспечивать безопасность, включая ежедневные медицинские осмотры, необходимые тесты, которые участники проходят в эти дни. Некоторые участники уже это сделали, уже пришли отрицательные результаты анализов. Тесты делают не ежедневно, а с определенной периодичностью", - сказал Дворкович.

Трое участников представляют Россию - Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко. Также в Екатеринбурге сыграют американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь. Соревнования продлятся до 4 апреля, победитель получит право провести матч за мировую шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Планируется, что матч пройдет в конце года в Дубае.