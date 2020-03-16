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Отмена соревнований из-за коронавируса

Чемпионат России по биатлону в связи с коронавирусом перенесен на ноябрь

Турнир будет разбит на две части: личные гонки могут пройти в ноябре, эстафеты - в декабре
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по биатлону в связи с распространением коронавируса перенесен на ноябрь-декабрь, в рамках турнира может состояться отбор в национальную команду на следующий международный сезон. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Чемпионат России по биатлону должен был пройти с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.

"Руководствуясь решениями Роспотребнадзора, министерства спорта и губернатора ХМАО в связи с угрозой распространения коронавируса, в марте чемпионат России мы точно проводить не будем", - сказал Драчев.

Глава организации заметил, что турнир будет перенесен и разбит на две части: личные гонки могут пройти в ноябре, эстафеты - в декабре. На основе ноябрьских гонок может быть сформирован состав национальной команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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