Детские соревнования в рамках шахматного турнира претендентов отменены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Массовые детские соревнования в рамках шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге отменены, сообщил журналистам в понедельник глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"К сожалению, мы ограничиваем массовые мероприятия. Это прежде всего массовые детские соревнования, которые мы не сможем провести", - сказал Дворкович.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов добавил, что массовые детские соревнования должны были пройти 17 и 18 марта в Конгресс-центре (площадка "Екатеринбург-Экспо"), однако, учитывая тревожную ситуацию из-за коронавируса, было решено минимизировать риски.

Турнир претендентов стартует в Екатеринбурге в понедельник. Во вторник будет сыгран первый тур. Трое участников представляют Россию - Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко.

Также в Екатеринбурге сыграют американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.