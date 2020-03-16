{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Детские соревнования в рамках шахматного турнира претендентов отменены

Было решено минимизировать риски с учетом ситуации коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Массовые детские соревнования в рамках шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге отменены, сообщил журналистам в понедельник глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

На эту тему

"К сожалению, мы ограничиваем массовые мероприятия. Это прежде всего массовые детские соревнования, которые мы не сможем провести", - сказал Дворкович.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов добавил, что массовые детские соревнования должны были пройти 17 и 18 марта в Конгресс-центре (площадка "Екатеринбург-Экспо"), однако, учитывая тревожную ситуацию из-за коронавируса, было решено минимизировать риски.

Турнир претендентов стартует в Екатеринбурге в понедельник. Во вторник будет сыгран первый тур. Трое участников представляют Россию - Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко.

Также в Екатеринбурге сыграют американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичОтмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
КХЛ
ХК "Динамо" не имеет в составе подозреваемых в заболевании коронавирусом
"Динамо" и ЦСКА должны встретиться во втором раунде Кубка Гагарина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС