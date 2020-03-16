Дворкович: на шахматном турнире претендентов приняты все меры по профилактике коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Все необходимые профилактические меры для снижения рисков заражения коронавирусом приняты на турнире претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге. В частности, разделены потоки людей, будут вестись ежедневные медосмотры, сообщил в понедельник журналистам глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам стартует в Екатеринбурге в понедельник. Во вторник будет сыгран первый тур. Трое участников представляют Россию - Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко, также в Екатеринбурге сыграют американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь. Соревнования завершатся 4 апреля.

"Мы договорились, каким образом будем обеспечивать безопасность, включая ежедневные медицинские осмотры. <…> Приняты все профилактические меры, которые исходят из рекомендаций ВОЗ, МОК и Роспотребнадзора и связаны с частотой и сбережением собственного здоровья. Все площадки оборудованы необходимыми средствами, разделены потоки участников, журналистов, зрителей, организаторов и других заинтересованных лиц, чтобы минимизировать все контакты", - сказал он.

12-й чемпион мира Анатолий Карпов сообщил, что для участников созданы оптимальные условия. "Жить и играть они будут в одной гостинице. Все бытовые вопросы решены, изоляция, насколько возможна, обеспечена", - сказал он.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов отметил, что риск заражения коронавирусом на турнире отсутствует.

По данным Министерства здравоохранения Свердловской области на 07:00 мск 16 марта, в регионе не зарегистрировано подтвержденных случаев коронавируса. С 1 февраля проведено 5298 исследований. В регионе открыта "горячая линия", любой желающий может позвонить по телефону 112 и получить консультацию по всем вопросам по коронавирусу. Медицинские организации региона готовы к оперативному проведению лабораторных исследований, создан необходимый запас дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты.