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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Крикунов: ситуация с будущим плей-офф КХЛ нервирует игроков "Динамо"

Ранее о снятии с турнира объявили казахстанский "Барыс" и финский "Йокерит"
Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 16 марта. /ТАСС/. Ситуация с будущим плей-офф нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) психологически мешает игрокам "Динамо" сосредоточиться на предстоящих матчах с ЦСКА. Такое мнение журналистам после открытой тренировки высказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

"Динамо" и ЦСКА должны встретиться в серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Ранее о снятии с турнира из-за угрозы коронавируса объявили казахстанский "Барыс" и финский "Йокерит".

"Эта ситуация мешает нам сильно, у ребят настроение падает. Но решения пока нет, мы работаем, - сказал Крикунов. - Надо ждать решения, мы особо не задумываемся над этим всем. Будет решение, будем отталкиваться от него".

Тренер прокомментировал снятие с турнира "Йокерита" и "Барыса". "Они из других государств, закрыли границы, что тут поделаешь. Главное, чтобы мы доиграли чемпионат", - подчеркнул он.

Первый матч серии до четырех побед запланирован на 18 марта на "ЦСКА-Арене".

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
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