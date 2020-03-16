Тренер ЦСКА Никитин назвал матчи КХЛ без зрителей свадьбой без невесты

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин считает, что проведение матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с пустыми трибунами равносильно празднованию свадьбы без невесты. Такое мнение Никитин высказал на пресс-конференции.

12 марта столичные "Спартак" и "Динамо" провели шестой матч первого раунда плей-офф без зрителей по решению лиги из-за ситуации с коронавирусом. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

"Мы на эту тему уже переговорили с ребятами, остаемся профессионалами, работаем, остальное уже решение лиги. Я никогда без зрителей не играл. Это как свадьба без невесты. Я смотрел матч "Спартака" с "Динамо", по движению создавалось немножко странное ощущение", - отметил Никитин.

В серии первого раунда в ворота "Спартака" тройка капитана "Динамо" Вадима Шипачева забросила 12 шайб. "У нас будущий соперник "Динамо", у нас все в штатном режиме, мы работаем по плану А, другого у нас пока нет. Мы готовимся, у нас есть ребята, которые смогут сдержать звено Шипачева. Мы будем накладывать звенья", - сказал Никитин.

По ходу плей-офф сезона-2017/18 хоккеисты ЦСКА заболели свинкой и проиграли казанскому "Ак Барсу" в финале Кубка Гагарина. "Тогда была проблема нашей команды. Сейчас это мировая проблема, поэтому сравнивать нельзя", - заключил Никитин.

Серия второго раунда плей-офф КХЛ между ЦСКА и "Динамо" начнется 18 марта.