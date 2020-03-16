ХК "Динамо" не имеет в составе хоккеистов с подозрением на коронавирус

НОВОГОРСК /Московская область/, 16 марта. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" не имеет в своем составе игроков и сотрудников, у которых есть подозрение на коронавирус. Об этом журналистам после открытой тренировки сообщил старший врач "Динамо" по спортивной медицине Валерий Конов.

"Динамо" и ЦСКА должны встретиться во втором раунде Кубка Гагарина. Ранее о снятии с турнира из-за угрозы коронавируса объявили казахстанский "Барыс" и финский "Йокерит".

"Тесты у нас принимают специальная лаборатория, но тут берут только тех, у кого есть подозрения на коронавирус. У нас проблем с этим не было, - сказал Конов. - Приезжала инфекционная бригада, взяли у всех анализы, ничего не нашли".

Конов рассказал о профилактических мерах, принимаемых в клубе по рекомендации Континентальной хоккейной лиги против заболевания коронавирусом.

"Каждый день измеряем температуру, у всех индивидуальные бутылки, посуда во время тренировок и в зале. Перестали здороваться за руки, контакт минимальный, просили поменьше посещать массовые мероприятия. Закупили дезинфицирующие средства, которые есть в раздевалках, столовой. Если у кого-то будут подозрения, то вся команда уйдет на карантин", - сообщил он.

Первый матч серии до четырех побед запланирован на 18 марта на "ЦСКА-Арене".