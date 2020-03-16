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КХЛ

Яшкин: хоккеисты "Динамо" переживают из-за неопределенности с плей-офф КХЛ

"Динамо" и ЦСКА должны встретиться в серии 1/4 финала Кубка Гагарина

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" переживают из-за того, что еще не определено будущее плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам заявил нападающий бело-голубых Дмитрий Яшкин.

"Динамо" и ЦСКА должны встретиться в серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Первый матч серии запланирован на 18 марта на "ЦСКА-Арене". Ранее о снятии с турнира из-за угрозы коронавируса объявили казахстанский "Барыс" и финский "Йокерит".

"Хотелось бы продолжить играть, посмотрим, какое решение примут. Ради того, чтобы доиграть сезон, пару недель можно потерпеть, а потом доиграть, - сказал Яшкин. - Конечно, будет обидно, если отменят плей-офф, мы прошли во второй раунд. Много непонятного, все беспокоятся и переживают, небольшой сумбур в головах у нас".

"Нам все равно, с кем играть, легких соперников нет. Хорошо, что можно остаться дома и сыграть со столичной командой. ЦСКА - опытная команда, нам надо ответственно подойти к этому матчу. При пустых трибунах играть совсем не то, тяжело", - заключил хоккеист.

12 марта столичные "Спартак" и "Динамо" провели шестой матч первого раунда плей-офф без зрителей по решению лиги из-за ситуации с коронавирусом. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

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