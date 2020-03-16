СМИ: футболисту "Челси" Маунту грозит штраф за нарушение карантина

ТАСС, 16 марта. Футболисту английского "Челси" Мейсону Маунту грозит штраф за нарушение карантина, на котором должны находиться все игроки лондонского клуба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Mirror.

По информации издания, в воскресенье Маунт был замечен на футбольной площадке в одном из лондонских парков. При этом все игроки "Челси" должны находиться на карантине после того, как у полузащитника лондонского клуба Каллума Хадсона-Одои был зафиксирован коронавирус. По данным издания, за нарушение карантина Маунту грозит штраф.

В пятницу чемпионат Англии был приостановлен до 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Также остановлены матчи второго, третьего и четвертого дивизионов и женской лиги.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.