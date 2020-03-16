СМИ: "Ювентус" предложит футболисту Роналду новый контракт

ТАСС, 16 марта. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" предложит новый контракт португальскому нападающему Криштиану Роналду. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой британское издание The Sun.

По данным издания, новое соглашение, которое закончится в июне 2022 года, будет рассчитано до июня 2024 года. Таким образом, португалец может выступать за туринский клуб минимум до 39 лет.

В нынешнем сезоне в составе "Ювентуса" 35-летний Роналду провел 32 игры во всех турнирах, забив 25 мячей. В туринский клуб форвард перешел из мадридского "Реала" летом 2018 года за €117 млн (по данным Transfermarkt). Ранее он выступал за английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг".

Роналду является чемпионом Италии, двукратным чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Англии и пятикратным победителем Лиги чемпионов (четырежды в составе "Реала", еще один раз вместе с "Манчестер Юнайтед"), пять раз португалец становился обладателем "Золотого мяча" и четыре раза - обладателем "Золотой бутсы". В составе сборной Португалии Роналду провел 164 матча, в которых забил 99 мячей, вместе с национальной командой он выиграл чемпионат Европы 2016 года.

"Ювентус" лидирует в чемпионате Италии, набрав 63 очка после 26 игр. Турнир приостановлен до 3 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее.