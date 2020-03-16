Чемпионат России по лыжным гонкам может быть перенесен в Архангельскую область

ТАСС, 16 марта. Чемпионат России по лыжным гонкам не будет проведен в Тюмени в ноябре, турнир предполагается провести в Архангельской области. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе на встрече с юными лыжниками на Кузбассе.

Чемпионат России был запланирован с 28 марта по 5 апреля в Тюмени, но было объявлено, что турнир перенесен на ноябрь из-за распространения коронавируса.

"Тюмень не проведет чемпионат России, коронавирус, к сожалению, нас потихоньку захватывает, - сказала Вяльбе. - Тюмени мы отказываем в предложении перенести чемпионат на ноябрь, он нам в это время не нужен, сейчас речь идет только о переносе в Архангельскую область, если все сложится, то начнем его чуть раньше, чем 28 марта. Надеюсь, все будет хорошо".

Также Вяльбе отметила, что турнир может пройти в усеченном формате.