Вяльбе: FIS повела себя некрасиво в ситуации с отменой североамериканских этапов КМ

ТАСС, 16 марта. Международная федерация лыжного спорта (FIS) повела себя некрасиво в ситуации с отменой трех заключительных в сезоне этапов Кубка мира. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе во время встречи с юными лыжниками на Кузбассе.

Три заключительных этапа Кубка мира в США и Канаде были отменены в связи с распространением нового коронавируса. Норвежская сборная заранее приняла решение отказаться от поездки в Северную Америку, в то время как большинство других лыжников прилетели в Канаду для участия в соревнованиях.

"Самое обидное - наша поездка в Канаду. У меня даже есть подозрение, что норвежцы знали, что этапы отменят, - сказала Вяльбе. - FIS туда вовремя не приехала, собрались тренеры, представители команд принимали решение, и все это без FIS. Сначала решили одно, ночью FIS переиграла на другое".

"Все это было не очень красиво. Все же туда приехали люди, и люди не простые. Поездка была дальней, столько денег на нее было затрачено. В FIS по этому поводу мы обязательно напишем", - сказала Вяльбе.

Отказ норвежцев от участия в североамериканских этапах позволил Александру Большунову досрочно завоевать Кубок мира. Российский лыжник рассказал ТАСС, что такая победа не доставила ему большой радости, поскольку он хотел одержать ее на трассе.