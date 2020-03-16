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Отмена соревнований из-за коронавируса

Вяльбе: FIS повела себя некрасиво в ситуации с отменой североамериканских этапов КМ

Норвежская сборная заранее приняла решение отказаться от поездки в Северную Америку, в то время как большинство других лыжников прилетели в Канаду для участия в соревнованиях
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Международная федерация лыжного спорта (FIS) повела себя некрасиво в ситуации с отменой трех заключительных в сезоне этапов Кубка мира. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе во время встречи с юными лыжниками на Кузбассе.

Три заключительных этапа Кубка мира в США и Канаде были отменены в связи с распространением нового коронавируса. Норвежская сборная заранее приняла решение отказаться от поездки в Северную Америку, в то время как большинство других лыжников прилетели в Канаду для участия в соревнованиях.

"Самое обидное - наша поездка в Канаду. У меня даже есть подозрение, что норвежцы знали, что этапы отменят, - сказала Вяльбе. - FIS туда вовремя не приехала, собрались тренеры, представители команд принимали решение, и все это без FIS. Сначала решили одно, ночью FIS переиграла на другое".

"Все это было не очень красиво. Все же туда приехали люди, и люди не простые. Поездка была дальней, столько денег на нее было затрачено. В FIS по этому поводу мы обязательно напишем", - сказала Вяльбе.

Отказ норвежцев от участия в североамериканских этапах позволил Александру Большунову досрочно завоевать Кубок мира. Российский лыжник рассказал ТАСС, что такая победа не доставила ему большой радости, поскольку он хотел одержать ее на трассе.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
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