Вяльбе готова одолжить Большунову свой Хрустальный глобус за победу в Кубке мира

ТАСС, 16 марта. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе готова одолжить один из пяти завоеванных ею больших Хрустальных глобусов Александру Большунову, который пока он не получил приз за победу в Кубке мира. Об этом трехкратная олимпийская чемпионка рассказала на встрече с юными лыжниками на Кузбассе.

Отказ норвежцев от участия в заключительных этапах Кубка мира на прошлой неделе позволил Большунову досрочно завоевать большой Хрустальный глобус. Однако получить приз он не смог, поскольку все гонки в Северной Америке были отменены.

"Если ему он нужен для фотосессии, я могу ему дать, у меня пять штук таких, - сказала Вяльбе. - Но он [приз] наш, никуда не денется".

Международная федерация лыжного спорта (FIS) пока не знает, где и когда состоится церемония вручения Большунову Хрустального глобуса.

Российский лыжник ранее признался ТАСС, что такая победа не доставила ему большой радости, поскольку он ее хотел одержать на трассе.