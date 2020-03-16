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Отмена соревнований из-за коронавируса

Кубок Европы по шорт-треку в Коломне отменен из-за коронавируса

Кубок Европы в Коломне должен был пройти с 20 по 22 марта

ТАСС, 16 марта. Международный союз конькобежцев (ISU) отменил Кубок Европы по шорт-треку в Коломне по причине коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Кубок Европы в Коломне должен был пройти с 20 по 22 марта.

Ранее ISU отменил чемпионаты мира по фигурному катанию и синхронному катанию на коньках. Мировое первенство по шорт-треку в Сеуле отложено до октября.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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