Вяльбе заявила, что не будет советовать лыжникам переходить в биатлон

ТАСС, 16 марта. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе никогда не будет советовать лыжникам переходить в биатлон. Об этом она заявила во время встречи с юными лыжниками на Кузбассе.

"Я вам не предлагаю уходить в биатлон ни сейчас, ни потом. Лыжные гонки гораздо лучше, - сказала Вяльбе. - Я никого не предлагаю, не сватаю, у каждого своя судьба и своя голова, пусть сами решают, чего они хотят. Но за наших биатлонистов мы тоже болеем".

Вяльбе подтвердила, что в этом сезоне Союз биатлонистов России (СБР) обратился к ней за помощью в подготовке лыж к чемпионату мира. "Один единственный раз обращались, чтобы лыжи помогли сделать, не вопрос", - отметила она.

"Плюс у нас есть один тренер, который пишет план для биатлонистов и тренирует биатлонистов. Но я эту практику не приветствую, потому что каждый должен заниматься своим делом. Я уверена, что не на сто процентов тренер по лыжам, если он не работает с тренером по стрельбе, может понимать, идет ли он правильным путем. У них своя специфика", - отметил он.