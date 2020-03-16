Вяльбе: Устюгов и Большунов абсолютно разные по характеру

ТАСС, 16 марта. Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов по характеру абсолютно разные люди. Об этом во время встречи с юными спортсменами на Кузбассе рассказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

23-летний Большунов в этом сезоне стал победителем Кубка мира, 27-летний Устюгов - восьмым в общем зачете.

"Они абсолютно разные люди, у них разные характеры. Саша быстрее отходчивый, Серега - нет, он еще и злопамятный. Может быть, это связно с тем, что на него в последнее время навалилось то, что не должно было прилипнуть. Очень много несправедливости. Пережить и переварить все это психологически очень тяжело", - сказала Вяльбе.

"Одно дело, когда ты проигрываешь в борьбе, другое - когда чистая несправедливость, как это произошло с Устюговым. Что значит не пригласили на Олимпийские игры? Словно речь о свадьбе какой-то", - добавила она.

Устюгов является двукратным чемпионом мира 2017 года, Международный олимпийский комитет (МОК) в 2018 году без объяснения причин не позволил ему выступить на Играх в Пхёнчхане.