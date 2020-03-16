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Отмена соревнований из-за коронавируса

Тренер испанского футбольного клуба умер от коронавируса в возрасте 21 года

Незадолго до заражения коронавирусом у Франсиско Гарсии было выявлено онкологическое заболевание, но его состояние было стабильным

ТАСС, 16 марта. Тренер любительского футбольного клуба из Испании "Атлетико Портанде Альта" Франсиско Гарсия умер от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа в возрасте 21 года. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Отмечается, что незадолго до заражения коронавирусом у Гарсии было выявлено онкологическое заболевание, но его состояние было стабильным. Гарсия тренировал детскую команду клуба.

"Он был в клубе почти четыре года. Он любил детей как своих. Ему нравился футбол. До сих пор не можем поверить в его смерть", - сказал президент "Атлетико Портанде Альта" Хосе Буэно.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, в воскресенье Минздрав королевства информировал о 7753 заболевших и 288 жертвах.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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