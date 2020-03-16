Тренер испанского футбольного клуба умер от коронавируса в возрасте 21 года

ТАСС, 16 марта. Тренер любительского футбольного клуба из Испании "Атлетико Портанде Альта" Франсиско Гарсия умер от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа в возрасте 21 года. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Отмечается, что незадолго до заражения коронавирусом у Гарсии было выявлено онкологическое заболевание, но его состояние было стабильным. Гарсия тренировал детскую команду клуба.

"Он был в клубе почти четыре года. Он любил детей как своих. Ему нравился футбол. До сих пор не можем поверить в его смерть", - сказал президент "Атлетико Портанде Альта" Хосе Буэно.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, в воскресенье Минздрав королевства информировал о 7753 заболевших и 288 жертвах.