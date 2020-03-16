ФК "Ливерпуль" признан самым дорогим клубом мира по версии CIES Football Observatory

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" признан самым дорогостоящим футбольным клубом мира по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Рейтинг представлен на сайте организации.

Исследование проводится среди клубов лучших пяти европейских чемпионатов (Англии, Испании, Италии, Германии, Франции), в которых оцениваются 20 самых дорогостоящих игроков команды.

В первую десятку не попал ни один клуб из Германии, высшую строчку (12-е место) занимает дортмундская "Боруссия" (€756 млн). Низшую строчку в рейтинге занимает немецкий "Падерборн", стоимость его состава оценивается в €37 млн.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:



1. "Ливерпуль" - €1,405 млрд;

2. "Манчестер Сити" (Англия) - €1,361 млрд;

3. "Барселона" (Испания) - €1,170 млрд;

4. "Реал" (Испания) - €1,100 млрд;

5. "Челси" (Англия) - €1,008 млрд;

6. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - €1,007 млрд;

7. ПСЖ (Франция) - €979 млн;

8. "Атлетико" (Испания) - €836 млн;

9. "Тоттенхэм" (Англия) - €787 млн;

10. "Ювентус" (Италия) - €783 млн.