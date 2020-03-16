Владелец ФК "Спартак" Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун выступил за то, чтобы итоги чемпионата России сезона-2019/20 подводились, исходя из положения команд в турнирной таблице по состоянию на конец 22-го тура. Об этом Федун заявил ТАСС.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных ограничений на фоне распространения пандемии коронавируса. Помимо прочего, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников.

"Я думаю, что сезон надо закрывать. Нужно подводить итоги де-факто, те, которые сейчас есть - условно говоря, "Зенит" - чемпион. Может быть, доиграть только Кубок России. Короче говоря, ситуация плохая", - сказал Федун.

"Куда деваться - решение принято, - добавил владелец "Спартака", отвечая на вопрос о том, как он относится к решению столичных властей. - Хотя не совсем понятно - на стадионе один человек на квадратный метр, а в метро, когда болельщики едут на стадион, семь человек на квадратный метр. При этом метро пока никто не закрывает. Мы подчинимся, куда деваться".

После 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) первое место в турнирной таблице занимает петербургский "Зенит", набравший 50 очков, его ближайшим преследователем является московский "Локомотив" (41 очко). "Спартак" с 28 очками располагается на восьмой строчке.