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Массовый спорт

Минспорт РФ отменил все международные соревнования из-за коронавируса

Исключения составляют турниры, которые являются контрольными или отборочными к Олимпийским играм 2020 года в Токио
Здание Министерства спорта РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства спорта РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Министерство спорта РФ отменило все международные соревнования из распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Отменить с 16 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на территории Российской Федерации всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Рекомендовать ограничить проведение на территории Российской Федерации межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий, не являющихся контрольными или отборочными к Играм Олимпиады с 16 марта 2020 года до особого распоряжения", - говорится в заявлении.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования. 

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