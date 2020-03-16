Чемпионат России по конькобежному спорту в многоборье в Москве отменен

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье отменен. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье должен был пройти в ледовом дворце "Крылатское" 17 и 18 марта. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных ограничений на фоне распространения пандемии коронавируса. Помимо прочего, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников.

"Чемпионат России в "Крылатском" завтра и послезавтра точно не пройдет. Позднее примем решение либо о переносе соревнования на осень, либо о полной отмене", - сказал Кравцов.