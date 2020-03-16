Быков заявил, что КХЛ следует аннулировать результаты плей-офф и не вручать Кубок Гагарина

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России, а также ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Вячеслав Быков считает, что лиге следует аннулировать результаты плей-офф и не вручать Кубок Гагарина ни одной из команд. Такое мнение Быков высказал ТАСС.

В понедельник Министерство спорта РФ отменило все международные соревнования из распространения коронавируса. Ранее с участия в плей-офф КХЛ снялись финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс". Второй раунд Кубка Гагарина должен был начаться во вторник.

"Безусловно, я считаю, что плей-офф необходимо было остановить. Но это мое личное мнение, я не собираюсь его никому навязывать. Здесь здоровье игроков и всех остальных членов коллектива превыше всего", - отметил Быков.

"Считаю, что необходимо аннулировать результаты плей-офф. ЦСКА - победитель регулярного чемпионата, но регулярный чемпионат и плей-офф - две совершенно разные вещи. Отдать Кубок Гагарина ЦСКА - неправильно. Я считаю, что необходимо завершить сезон и Кубок Гагарина никому не вручать", - добавил собеседник агентства.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.