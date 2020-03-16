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Отмена соревнований из-за коронавируса

Отборочный на Олимпиаду чемпионат России по плаванию пройдет без зрителей

Соревнования пройдут в Казани с 3 по 10 апреля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по плаванию, который будет являться отборочным стартом к Олимпийским играм 2020 года в Токио, из-за распространения коронавируса пройдет без зрителей. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации плавания.

Турнир пройдет с 3 по 10 апреля в Казани. Кандидатами в олимпийскую команду станут спортсмены, выполнившие квалификационный норматив и занявшие в финальных заплывах первое и второе места в индивидуальных видах программы.

В понедельник Министерство спорта России рекомендовано приостановить внутрироссийские соревнования. Исключения составляют турниры, которые являются контрольными или отборочными к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

В связи с распространением коронавируса Международная федерация плавания (FINA) перенесла на сентябрь этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду, которые должны были состояться в Казани в марте и апреле соответственно.

Летние Олимпийские игры 2020 года запланированы в Токио с 24 июля по 9 августа.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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