Поединок российского боксера Чудинова с Чилембой во Владикавказе отменен

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Поединок между бывшим чемпионом мира по боксу россиянином Федором Чудиновым и Айзеком Чилембой из Малави отменен. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Бой должен был пройти 21 марта во Владикавказе. В понедельник Министерство спорта РФ отменило все международные соревнования на территории страны из-за распространения коронавируса. Внутрироссийские соревнования рекомендовано приостановить, исключения составляют турниры, которые являются контрольными или отборочными к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

"Бой мы отменяем, он будет перенесен. Раз есть такое решение, будем его выполнять. Здоровье превыше всего", - сказал Кремлев.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.