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Отмена соревнований из-за коронавируса

Коган: шоу фигуристов "Россия, вперед!" в Москве отменено из-за коронавируса

Мероприятие должно было состояться 29 марта на арене "Мегаспорт"

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Шоу сборной России по фигурному катанию "Россия, вперед!" в Москве отменено из-за ограничительных мер по профилактике распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных ограничений на фоне распространения пандемии коронавируса. Среди прочего запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников.

"В соответствии с указом Сергея Собянина шоу будет отменено", - сказал Коган.

Шоу "Россия, вперед! должно было состояться 29 марта в Москве на арене "Мегаспорт". В нем должны были участвовать ведущие фигуристы сборной России, среди которых Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и другие.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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