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Отмена соревнований из-за коронавируса

Матч чемпионата России по футболу ЦСКА - "Зенит" 22 марта не состоится

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных ограничений на фоне распространения пандемии коронавируса
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович и защитник ЦСКА Игорь Дивеев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович и защитник ЦСКА Игорь Дивеев
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Матч Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и санкт-петербургским "Зенитом", который был запланирован на 22 марта на московском стадионе "ВЭБ-Арена", не состоится. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных ограничений на фоне распространения пандемии коронавируса. Помимо прочего, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников.

"В связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников домашний матч против "Зенита", запланированный на 22 марта, не состоится. Дополнительную информацию, касающуюся возможного переноса матча, порядка возврата билетов и т.д., ПФК ЦСКА сообщит после принятия соответствующих решений РФС (Российского футбольного союза) и РПЛ", - говорится в сообщении.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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