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Отмена соревнований из-за коронавируса

Дворкович: турнир претендентов проходит в Екатеринбурге, несмотря на ограничения Минспорта

В понедельник Минспорт РФ опубликовал документ, в котором говорится об отмене международных соревнований на территории страны с 16 марта
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович
© Владимир Гердо/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Турнир претендентов за право сыграть в матче за мировую шахматную корону против чемпиона мира Магнуса Карлсена в Екатеринбурге не будет прерван, несмотря на ограничения Министерства спорта РФ по проведению спортивных мероприятий на территории страны. Об этом сообщил журналистам глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

В понедельник Министерство спорта РФ опубликовало документ, в котором говорится об отмене международных соревнований на территории страны с 16 марта.

"Я думаю, что для области, для России в целом - это огромное событие, поскольку турнир является единственным международным спортивным событием сейчас на этой неделе, в ближайшее время. Это уникальное событие для всего мира, надеюсь, ничего не помешает его проведению", - сказал Дворкович.

Дворкович отметил, что турнир претендентов будет продолжен: "Мы сейчас с министерством спорта еще раз говорили. У нас официально турнир проводится с 15 марта по 4 апреля, на нас это не распространяется, в том числе с учетом небольшого числа участников". В пресс-службе турнира ТАСС уточнили, что "соблюдаются все надлежащие меры безопасности", на турнире проводятся такие профилактические меры, как разделение потоков людей, проживание участников в одной гостинице и оборудование площадок необходимыми средствами дезинфекции.

Во вторник будет сыгран первый тур на турнире претендентов. Помимо Алексеенко, который получил специальное приглашение от организаторов, Россию представят Александр Грищук и Ян Непомнящий.

Также в Екатеринбурге сыграют американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Планируется, что матч пройдет в Дубае.

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичОтмена соревнований из-за коронавируса
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