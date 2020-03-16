Матч чемпионата России по футболу "Локомотив" - "Оренбург" отменен

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Матч Тинькофф - Российской премьер-лиги между московским "Локомотивом" и "Оренбургом", который был запланирован на 21 марта на московском стадионе "РЖД-Арена", отменен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Локомотива".

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных ограничений на фоне распространения пандемии коронавируса. Помимо прочего, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников.

"Матч отменен", - сообщили в пресс-службе.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.