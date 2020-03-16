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ММА

Организация ACA приложит все усилия для проведения боя между Емельяненко и Исмаиловым

Бой запланирован на 3 апреля в Москве

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Организация Absolute Championship Akhmat (ACA) сделает все возможное для проведения боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Об этом ТАСС заявил президент организации Алексей Яценко.

Поединок должен пройти 3 апреля на "ВТБ-Арене" в Москве. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных ограничений на фоне распространения пандемии коронавируса. Помимо прочего, до 10 апреля запрещены массовые мероприятия в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

"В связи с последними ограничениями массовых мероприятий в Москве численностью не более 50 человек единовременно сегодня пройдет экстренное совещание оргкомитета турнира ACA 107, запланированного на 3 апреля в Москве. На совещании будут рассмотрены все возможности проведения этого мероприятия. Мы сделаем все, чтобы бой между Емельяненко и Исмаиловым состоялся", - заявил Яценко.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. На счету 33-летнего Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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