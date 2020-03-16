Спортсменам предложат озвучить талисманов комплекса ГТО в мультсериале

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Талисманы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) могут заговорить голосами известных российских спортсменов и медийных личностей в мультсериале, производством которого занимается студия "Союзмультфильм". Об этом ТАСС сообщили в федеральном операторе комплекса ГТО АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".

В понедельник генеральный директор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Максим Денисов и операционный директор "Союзмультфильма" Ольга Леонтьева подписали соглашение с детальным планом по созданию мультсериала. При подписании соглашения присутствовали первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров и председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Отрадно, что подписанное ранее соглашение о намерениях уже сегодня перешло в первую практическую стадию реализации. К концу года планируется познакомить детей с первой серией мультфильма и стать на шаг ближе к мультсериалу, посвященному здоровому образу жизни. Минспорт России заинтересован в таком продукте, который позволит с раннего возраста формировать у граждан нашей страны привычку здорового образа жизни", - отметил Азат Кадыров.

"Анимация - один из лучших способов диалога с маленькими зрителями, которые обычно подражают любимым героям. Персонажи мультфильма будут заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, при этом, я уверена, авторы проекта создадут действительно яркие и обаятельные образы, которые полюбятся детям. Вместе нам удастся вернуть на экраны мультфильмы спортивной тематики, которые, по сути, не производились со времен выхода на экраны шедевров режиссера Бориса Дежкина в 60-х годах XX века, - сказала Слащева.

Героями нового мультсериала станут маскоты - талисманы ГТО: медведь Потап, леопард Вика, лиса Василиса, зайка Лиза и волчонок Макар. Пятеро героев олицетворяют собой пять аспектов развития - силу, выносливость, скорость, гибкость и прикладные навыки. Планируется создание 52 серий, хронометраж каждой серии составит семь минут. Над сюжетом будет работать группа из представителей сферы анимации и кино, культуры, а также психологов, специалистов в области образования, физической культуры и спорта, в роли актеров озвучивания выступят известные спортсмены и медийные личности.

Увидеть новый мультсериал можно будет на детских телеканалах, впоследствии он будет предложен для международного проката.