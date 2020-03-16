Шахматный турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Турнир претендентов на право сыграть в матче за мировую шахматную корону против чемпиона мира Магнуса Карлсена стартовал в Екатеринбурге, передает корр. ТАСС с церемонии открытия.

Соревнования начнутся 17 марта и закончатся 3 апреля.

Как отметил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, турнир проходит в "непростой ситуации". "Для нас самый важный приоритет - обеспечить здоровье спортсменов, зрителей, журналистов, всех, кто будет участвовать, уверен, принятых мер будет достаточно. Это единственное международное соревнование, которое будет проходить в России, к нему будет приковано внимание во всем мире. Я надеюсь, что мероприятие отвлечет нас от тех бед, с которыми сталкивается мир", - сказал он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, что подобные соревнования проходят в регионе впервые.

Трое участников турнира представляют Россию - Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко. Также в Екатеринбурге сыграют американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь. Планируется, что матч между победителем турнира и Карлсеном пройдет в Дубае в конце 2020 года.