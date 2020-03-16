Министр спорта Татарстана: речи об отмене матчей "Ак Барса" в КХЛ пока не было

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Речи об отмене матчей второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским "Ак Барсом" и уфимским "Салаватом Юлаевым" пока не было. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

В понедельник Министерство спорта РФ опубликовало документ, в котором говорится об отмене международных соревнований на территории Российской Федерации с 16 марта. Чемпионат КХЛ носит статус открытого чемпионата России с участием зарубежных команд. "Ак Барс" и "Салават Юлаев" должны сыграть в Казани 18 и 20 марта.

"По КХЛ есть региональное решение, что первые два матча мы проводим без зрителей, а дальше лига как владелец соревнований примет решение о проведении или отмене турнира. В целях безопасности мы не только матчи "Ак Барса", но и другие крупные спортивные мероприятия проводим без зрителей, а международные соревнования мы перенесли. Пока речи об отмене матчей "Ак Барса" не было", - сказал Леонов.

Ранее было объявлено о том, что финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс" отказались от участия в плей-офф.