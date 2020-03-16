Европейский олимпийский отборочный турнир по боксу приостановлен

ТАСС, 16 марта. Европейский отборочный турнир по боксу на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио приостановлен до мая. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Турнир стартовал в Лондоне 14 марта и должен был завершиться 24 марта. Ранее было принято решение провести соревнования без зрителей. Также МОК отложил проведение американского и финального отборочных турниров.

"Обеспечение благополучия спортсменов, официальных лиц и всех других участников соревнований является главным приоритетом для рабочей группы МОК [которая занимается организацией квалификационных турниров], - говорится в заявлении. - Начиная с подготовки турнира рабочая группа тесно сотрудничала с оргкомитетом соревнований, а также со всеми заинтересованными сторонами, медицинскими экспертами и национальными органами здравоохранения, чтобы обеспечить необходимые меры безопасности. Рабочая группа в конечном итоге приняла решение приостановить мероприятие на фоне растущих ограничений на передвижения и карантинных мер, чтобы позволить участникам из более чем 60 стран скорректировать свои планы передвижений и вернуться домой".

"Рабочая группа будет продолжать ежедневно оценивать ситуацию, чтобы завершить распределение оставшихся квот на Олимпиаду в мае-июне. Приоритетом рабочей группы остается квалификация спортсменов на Игры по спортивному принципу, мы обеспечим все заинтересованные стороны информацией, как только она появится. В то же время МОК полностью привержен идее успешного проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио", - также сказано в заявлении.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.