Российские боксеры будут срочно вывезены из Лондона после отмены олимпийской квалификации

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сборная России по боксу будет в срочном порядке вывезена чартером из Англии после отмены европейской квалификации на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Турнир стартовал в Лондоне 14 марта и должен был завершиться 24 марта. В понедельник стало известно, что соревнования приостановлены до мая.

"Не знаю, зачем они тогда вообще начали проводить, для спортсменов это удар, - сказал Кремлев. - Думаю, Олимпиаду надо переносить. У наших ребят все в порядке с безопасностью, наших спортсменов мы будем чартером оттуда вывозить в срочном порядке".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.