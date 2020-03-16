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Отмена соревнований из-за коронавируса

Фазель: решение о проведении чемпионата мира по хоккею будет принято на этой неделе

В понедельник в Швейцарии, на территории которой запланировано проведение турнира в мае, объявлен режим чрезвычайной ситуации
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение по проведению чемпионата мира по хоккею в Швейцарии будет принято на этой неделе, турнир, скорее всего, будет отменен. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

"Мы должны были встретиться с министром сегодня, но в Швейцарии введены новые меры безопасности, и, видимо, мы встретимся завтра. Сейчас все в Швейцарии закрыто: музеи, школы, рестораны, все публичные места, - сказал Фазель. - Мы мониторим ситуацию по чемпионату мира, но сейчас кажется, что будет очень сложно провести чемпионат. На этой неделе мы точно примем решение по проведению".

В понедельник власти Швейцарии объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в стране до 19 апреля. Чемпионат мира запланирован в Цюрихе и Лозанне 8-24 мая. В Цюрихе с 16 по 18 марта проходит совет IIHF. Ранее Фазель сообщил ТАСС, что в понедельник он должен был встретится по теме проведения турнира с министром спорта Швейцарии Виолой Амерд.

По данным на воскресенье, уже зафиксировано 2200 случаев заражения коронавирусом, причем с субботы было выявлено более 800 заболевших. На настоящий момент число умерших достигло 18.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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