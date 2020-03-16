Российские биатлонисты избежали карантина после возвращения из Финляндии

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Биатлонисты сборной России избежали карантина после возвращения из финского Контиолахти, где в минувшие выходные прошел заключительный в сезоне этап Кубка мира. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

Этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти завершился досрочно, в субботу. Воскресные гонки были отменены, соревнования по причине угрозы распространения коронавируса прошли без зрителей.

"На карантин не отправили, - сообщили в СБР. - В самолете всем измерили температуру, выдали маски, дали заполнить анкеты, двое из команды случайным образом были выбраны для прохождения тестирования".

"Биатлонисты, которые живут не в Москве, сейчас ожидают своих рейсов домой", - отметили в организации.

По причине распространения коронавируса был отменен этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который должен был состояться на этой неделе.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии выросло до 272. Первый случай инфицирования был установлен еще в январе. В понедельник стало известно, что Финляндия начала подготовку к закрытию границ.