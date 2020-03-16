Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге и Мемориал Харлампиева будут перенесены на лето

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге, а также международные турниры Мемориал Анатолия Харлампиева в Москве и турнир категории А во Владивостоке на данный момент запланированы на лето в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил глава Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев.

Турнир памяти Анатолия Харлампиева в Москве должен был пройти 20-21 марта в Москве, соревнования памяти Юрия Потапова были запланированы во Владивостоке на апрель, чемпионат Европы по самбо должен был состояться в Екатеринбурге в мае.

"Все ближайшие международные соревнования, запланированные на территории России, пока переносятся на лето. В том числе московский турнир Харлампиева, турнир категории А во Владивостоке, - сообщил Елисеев. - Ближайший исполком Европейской федерации самбо 20 марта должен принять решение по чемпионату Европы, он также будет перенесен на лето. Что будет дальше, посмотрим, не исключаю, что старты в дальнейшем могут быть перенесены и на осень".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.